Bakou, 3 juin, AZERTAC

« Un mémorandum sera signé entre la Fédération internationale sikhe et le Groupe d'initiative de Bakou. Ce mémorandum définira les fondements de la coopération dans le domaine universitaire », a fait savoir Abbas Abbassov, directeur exécutif du Groupe d'initiative de Bakou, dans sa déclaration à la presse.

Il estime que la protection des droits des minorités ethniques et religieuses doit être soutenue non seulement dans les sphères politique et économique, mais aussi dans les domaines scientifique, éducatif et universitaire.

Ce mémorandum renforcera la coopération universitaire entre les deux parties et établira un cadre solide pour la recherche conjointe, les conférences et autres initiatives scientifiques.