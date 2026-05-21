Un ministre ghanéen : Les discussions menées lors du WUF13 sont extrêmement nécessaires

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement azerbaïdjanais pour son soutien au renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays du Sud global. Je suis convaincu que les discussions menées lors du WUF13 sont extrêmement nécessaires », a déclaré le ministre ghanéen des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau, Kenneth Gilbert Adjei, lors du Dialogue interrégional sur la construction de villes et de communautés sûres et résilientes grâce à la coopération Sud-Sud, tenu à Bakou dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

« L’urbanisation dans les pays du Sud global s’accélère à un rythme sans précédent, les villes devenant de plus en plus des centres de transformation économique, d’innovation et d’opportunités. C’est également dans les villes que les carences en infrastructures, la pénurie de logements, la vulnérabilité aux changements climatiques et les lacunes en matière de services publics se font le plus cruellement sentir », a-t-il ajouté.