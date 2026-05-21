Un ministre ghanéen : Les discussions menées lors du WUF13 sont extrêmement nécessaires
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement azerbaïdjanais pour son soutien au renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays du Sud global. Je suis convaincu que les discussions menées lors du WUF13 sont extrêmement nécessaires », a déclaré le ministre ghanéen des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau, Kenneth Gilbert Adjei, lors du Dialogue interrégional sur la construction de villes et de communautés sûres et résilientes grâce à la coopération Sud-Sud, tenu à Bakou dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
« L’urbanisation dans les pays du Sud global s’accélère à un rythme sans précédent, les villes devenant de plus en plus des centres de transformation économique, d’innovation et d’opportunités. C’est également dans les villes que les carences en infrastructures, la pénurie de logements, la vulnérabilité aux changements climatiques et les lacunes en matière de services publics se font le plus cruellement sentir », a-t-il ajouté.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Le septième dialogue sur la sécurité Azerbaïdjan-UE se tient à Bakou
- 21.05.2026 [22:20]
Cinquième journée du WUF13 PHOTOS
- 21.05.2026 [22:05]
Sami Hijjawi : Nous avons de très gros problèmes de logement
- 21.05.2026 [21:13]
Bechir Hadjiyev: 2 020 hectares de terres à Kelbedjer déminées
- 21.05.2026 [21:05]
Il est prévu de créer un complexe de tourisme hivernal à Kelbedjer
- 21.05.2026 [20:43]
Le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE-ONU souligne l’importance du WUF13
- 21.05.2026 [20:34]
Leyla Aliyeva rencontre le roi Mswati III d’Eswatini
- 21.05.2026 [20:26]
Un architecte chinois : Le WUF13 aura un impact très positif sur Bakou
- 21.05.2026 [20:12]
Le WUF13 est une plateforme importante pour discuter des questions actuelles
- 21.05.2026 [19:50]
L'ambassadeur ukrainien remercie l'Azerbaïdjan pour son soutien
- 21.05.2026 [18:33]
Paula Gaviria : Le WUF13 est important pour le soutien mutuel entre les pays
- 21.05.2026 [18:06]
Chang Yu Kim : Les villes intelligentes doivent être accessibles à tous
- 21.05.2026 [16:58]
Hors d’événement - PHOTOS du WUF13
- 21.05.2026 [16:57]
L'impact des villes sur la psychologie humaine discuté lors du WUF13
- 21.05.2026 [16:21]
WUF13 : Parc de jeux pour enfants PHOTOS
- 21.05.2026 [15:59]
Le nombre de participants au WUF13 rendu public
- 21.05.2026 [13:22]
Plus de 800 représentants des médias participent au WUF13
- 21.05.2026 [12:58]
Moments intéressants de la quatrième journée du WUF13 - REPORTAGE PHOTO
- 21.05.2026 [12:18]
Nidhi Madan : Le WUF13 réunit les secteurs public et privé
- 21.05.2026 [11:03]