Un nouveau bâtiment scolaire construit dans la région de Saatly par la Fondation Heydar Aliyev

Saatly, 26 septembre, AZERTAC

Une nouvelle école secondaire a été inaugurée dans le village de Nabatkend de la région de Saatly.

L’école a été construite en 1937. Tombé en ruine ces dernières années, un nouveau bâtiment a été reconstruit par la Fondation Heydar Aliyev.

La construction d'un nouveau bâtiment scolaire d'une capacité d’accueil de 624 élèves a débuté en mai 2024. Ce bâtiment de quatre étages comprend des salles de classe, des laboratoires de physique, de chimie et de biologie, des salles d'informatique, des salles de formation militaire, médicale et professionnelle, un vestiaire, une bibliothèque, une cantine, une salle de réunion, un gymnase et un terrain de sport extérieur.