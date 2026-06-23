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ECONOMIE

Un nouveau chargement a été expédié vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Une nouvelle expédition des marchandises a été effectuée de la Russie vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais.

10 wagons de blé (700 tonnes) ont été expédiés de la station de Biledjeri à destination de Böyuk Kessik.

À ce jour, plus de 33 000 tonnes de blé, près de 8 000 tonnes d'engrais, 133 tonnes d'aluminium et 414 tonnes d’anthracite ont été expédiées de la Russie vers l'Arménie via l’Azerbaïdjan.

Par ailleurs, des produits pétroliers sont exportés d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. À ce jour, plus de 14 000 tonnes de diesel, 4 000 tonnes d'essence AI-92 et AI-95 ont été exportées d'Azerbaïdjan vers l'Arménie.

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