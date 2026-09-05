Un nouveau chargement a été expédié vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais

Bakou, 5 septembre, AZERTAC

Une nouvelle expédition des marchandises a été effectuée de la Russie vers l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais.

16 wagons de diesel (977 tonnes) ont été expédiés de la station de Biledjeri à destination de Böyuk Kessik.

À ce jour, plus de 60 000 tonnes de blé, près de 9 000 tonnes d'engrais, 133 tonnes d'aluminium, 1 414 tonnes de propane, 1 114 tonnes de charbon et 334 tonnes de bois ont été expédiées de la Russie vers l'Arménie via l’Azerbaïdjan.

Par ailleurs, des produits pétroliers sont exportés d'Azerbaïdjan vers l'Arménie. À ce jour, près de 16 000 tonnes de diesel, 5 000 tonnes d'essence AI-92 et AI-95 ont été exportées d'Azerbaïdjan vers l'Arménie.