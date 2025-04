Un nouveau destroyer nord-coréen effectue ses premiers tirs d'essai en présence de Kim Jong-un

Bakou, 30 avril, AZERTAC

La Corée du Nord a effectué ses premiers tirs d'essai de systèmes d'armes clés depuis le nouveau destroyer du pays, alors que le dirigeant Kim Jong-un a appelé à accélérer l'armement nucléaire de la marine pour renforcer la puissance maritime, a rapporté ce mercredi l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).

Sous la supervision de Kim, la Corée du Nord a mené un «test d'application au combat» de systèmes d'armes montés sur son nouveau destroyer de 5.000 tonnes, baptisé Choe Hyon, lundi et mardi, selon la KCNA. Le Nord a tenu une cérémonie de lancement du nouveau navire de guerre à usages multiples, équipé d'armes qui renforceront de manière significative ses opérations navales.

Le destroyer est doté de missiles de croisière stratégiques supersoniques, missiles balistiques tactiques et d'autres moyens de frappe. La Corée du Nord a effectué des tirs d'essai de missiles de croisière supersoniques, missiles de croisières stratégiques, missiles antiaériens et canons automatiques de 127 mm pour navires lundi. Les tirs de canons à fumée et à brouillage électronique se sont déroulés le lendemain.

Kim a souligné la nécessité de «perfectionner» les systèmes d'armes du navire de guerre pour les intégrer rapidement dans des opérations. «Il est important d'établir un système de défense préventif et offensif sur la base d'une capacité d'attaque puissante», a indiqué Kim, selon la KCNA.

«Le temps est venu de prendre une option responsable pour l'accélération de l'armement nucléaire de la marine afin de défendre l'Etat et la souveraineté maritime de la menace existante et future», a indiqué Kim, en présentant des tâches non spécifiées pour atteindre l'objectif. La Corée du Nord cherche à renforcer sa puissance maritime dans le cadre de ses efforts pour construire une plate-forme capable de mener des attaques nucléaires depuis la mer.

Lors de la cérémonie de lancement la semaine dernière, Kim a appelé à construire l'année prochaine plus de navires de guerre de la «classe Choe Hyon» et des croiseurs plus grands, ainsi que divers types de navires d'escorte et à développer dans le futur des «sous-marins à propulsion nucléaire». En mars, la Corée du Nord a dévoilé ce qui semblait être un sous-marin à propulsion nucléaire en construction, et le dirigeant a averti que la capacité de défense maritime de son pays serait «pleinement» déployée «dans toutes les eaux nécessaires, sans limitation».

Les photos publiées par la Corée du Nord ont montré que les systèmes de missiles et de radars du destroyer ressemblent à ceux fabriqués en Russie, en suscitant des spéculations selon lesquelles Pyongyang reçoit une aide technologique de la Russie.

Le missile de croisière supersonique lancé depuis le nouveau destroyer ressemble à missiles de croisière hypersonique russes Zircon, tandis que l'installation du radar à réseau en phase semble être similaire à celle de navires russes, selon le député du Parti du pouvoir du peuple(PPP), Yu Yong-weon.

«Il est fort probable que la Corée du Nord a reçu une technologie militaire mise à jour de la Russie en échange du déploiement de troupes», a indiqué Yu. Pyongyang et Moscou ont récemment reconnu le déploiement de troupes nord-coréennes en Russie, pour soutenir la guerre russo-ukrainienne en vertu d'un traité de défense mutuelle signé par leurs dirigeants en juin de l'année dernière.

Le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul a indiqué en octobre dernier que la Corée du Nord avait décidé d'envoyer plus de 10.000 troupes vers la Russie. L'armée estime qu'en janvier et février, la Corée du Nord a envoyé 3.000 soldats supplémentaires vers la région de Koursk qui se seraient rapidement adaptés au combat et auraient contribué à la reprise par la Russie de Koursk. (Yonhap)