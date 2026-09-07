Un nouveau format de coopération sera mis en place pour le Conseil d'affaires Türkiye-Azerbaïdjan

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

Une rencontre a eu lieu entre l’Agence azerbaïdjanaise pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) et une délégation du comité exécutif du Conseil d'affaires Türkiye-Azerbaïdjan.

Au cours de la rencontre, un échange de vues a eu lieu sur la structuration plus systématique des activités du Conseil d'affaires Türkiye-Azerbaïdjan, la création d'un nouveau format de coopération et l'organisation d'un événement pour marquer le 35e anniversaire du Conseil d'affaires.

Les activités prévues dans le cadre du plan d'action de la Commission économique intergouvernementale mixte Azerbaïdjan-Türkiye, le renforcement des relations commerciales avec le Nakhtchivan, ainsi que les possibilités d'organiser des tournées de présentation (« roadshows ») et des événements d'affaires conjoints visant à promouvoir les opportunités d'investissement de l’Azerbaïdjan en Türkiye ont été également discutés.