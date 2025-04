Un nouveau groupe d’anciens déplacés internes retourne au village de Ballydja MIS A JOUR PHOTOS

Khodjaly, 29 avril, AZERTAC

Le Grand retour dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation arménienne bat son plein.

Les familles qui sont parties aujourd’hui matin pour le village de Ballydja de la région de Khodjaly sont arrivées et se sont réinstallées dans leur terre natale.

Ainsi, le village de Ballydja accueille cette fois 15 familles, donc 68 autres anciens déplacés internes cessent d’avoir le mal du pays.

Dès aujourd’hui, 811 membres de 172 familles commencent à vivre au village de Ballydja, libérée de l’occupation arménienne.

Il est important de noter qu'actuellement, plus de 40 000 personnes résident dans les régions du Karabagh et du Zenguézour oriental. Cela inclut non seulement les anciens déplacés internes réinstallés, mais aussi des personnes impliquées dans les projets de restauration et de construction, ainsi que celles occupant des postes dans les bureaux locaux des divers organismes de l’Etat. Parmi elles se trouvent des spécialistes des secteurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de l'industrie et de l'énergie.

