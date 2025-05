Un nouveau projet de convention entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan au menu des discussions

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Les négociations entre le Service national des impôts près le ministère de l'Economie de la République d’Azerbaïdjan et le ministère des Finances du Kazakhstan sur un nouveau projet de convention sur l'élimination de la double imposition sur le revenu et sur la fortune et la prévention de l'évasion fiscale ont été achevées.

Au cours des discussions, il a été souligné que les négociations sur une nouvelle convention revêtaient une grande importance pour les deux pays. L'accord prévoit la création de conditions favorables pour les investisseurs et la formation de relations mutuelles efficaces dans l'échange d'informations.

À l’issue de trois jours de discussions, un accord sur la plupart des dispositions du projet d’accord relatives à la fiscalité a été obtenu. Les parties sont parvenues à une compréhension commune pour renforcer les efforts afin de parvenir bientôt à un accord sur les questions en suspens.