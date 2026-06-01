Un nouvel acheminement de marchandises à destination de l’Arménie effectué via le territoire azerbaïdjanais

Bakou, 1er juin, AZERTAC

Un nouvel acheminement de marchandises de la Russie vers l’Arménie a été effectué via le territoire de l’Azerbaïdjan.

Un train de deux wagons transportant 138 tonnes d’engrais et 139 tonnes de blé en provenance de Russie est parti pour l’Arménie via le territoire azerbaïdjanais.

Il convient de noter que jusqu'à présent, plus de 29 000 tonnes de blé, plus de 6 000 tonnes d'engrais, 133 tonnes d'aluminium et 68 tonnes de sarrasin ont été envoyées de Russie en Arménie via le territoire azerbaïdjanais.