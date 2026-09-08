Un panel consacré à la numérisation durable se tient dans le cadre de la Semaine d'action climatique de Bakou 2026

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Un panel portant sur le thème « De la COP29 à la Semaine du climat : une voie d'action numérique pour un monde vert » s’est tenu dans le cadre de la Semaine d'action climatique de Bakou 2026.

Le panel, organisé par le ministère azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, est consacrée au développement d'une numérisation durable, faisant suite à la Déclaration sur l'action numérique verte adoptée lors de la COP29.

Des questions telles que le renforcement de la résilience climatique et de l'efficacité énergétique des infrastructures numériques, l'accroissement de l'inclusion et de l'alphabétisation numériques, ainsi que l'élargissement de l'accès égal aux technologies sont abordées lors du panel.