Un panel intitulé « La culture pour le climat : engager les jeunes pour apporter un changement dans les pratiques » organisé lors de la COP29

Bakou, 20 novembre, AZERTAC

Un panel intitulé « La culture pour le climat : engager les jeunes pour apporter un changement dans les pratiques » organisé mardi dans le cadre de la COP29, tenue dans la capitale azerbaïdjanaise.

Le panel a été coorganisé par la Fondation Heydar Aliyev, le Dialogue international pour l’action environnementale (IDEA), l’ICESCO et le ministère azerbaïdjanais de la Culture. Y ont pris part Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), S.A la princesse Dana Firas, Présidente de l’Assemblée nationale pour la préservation de Petra en Jordanie, Mme Aruna Francesca María Gujral, Directrice générale de l’ICCROM, et nombre de jeunes leaders dans le domaine du climat.

Dr Salim M. AlMalik a réaffirmé l’engagement de celle-ci à soutenir les initiatives d’intégration de la culture dans les efforts de lutte contre les effets du changement climatique pour atteindre la durabilité environnementale. Il a précisé que la lutte réussie contre la crise climatique nécessite un changement de comportement dans les valeurs et la conscience collective des sociétés, et que la culture entretient une relation centrale avec le comportement éclairé renforcé par les valeurs morales. Il a salué l’initiative pionnière de l’Azerbaïdjan, intitulée « Culture pour le climat » (C4C), qui témoigne du rôle central de la culture dans la lutte contre le changement climatique, en intégrant l’éthique environnementale dans les pratiques culturelles et artistiques. Il a indiqué qu’elle constitue un appel sérieux à apporter des solutions communes, à utiliser la créativité et les arts pour renforcer les modes de vie durable, et à promouvoir les projets culturels qui associent durabilité et comportement éthique.

Le Directeur général de l’ICESCO a souligné que la culture est l’un des facteurs efficaces à même de soutenir les efforts de lutte contre les répercussions du changement climatique, en raison de son important rôle dans la formation de la vision que les sociétés ont de l’environnement, ainsi que dans la responsabilisation et l’encouragement des jeunes à participer activement et à proposer des idées innovantes pour soutenir l’action climatique et diffuser des pratiques durables parmi les composantes de la société.

Les intervenants ont évoqué le rôle encourageant des projets, des outils et des acteurs culturels. Lors des discussions, l’accent a été mis sur le rôle des plateformes internationales telles que le Groupe des amis pour l’action climatique basée sur la culture (GFCBCA) et la nouvelle initiative de l’Azerbaïdjan « La culture pour le climat » dans la promotion de ces efforts et dans le renforcement du pouvoir de la culture en tant que catalyseur du changement de comportement à travers le monde.