Un panel intitulé « Les espaces publics pour la petite enfance » organisé dans le cadre du WUF13
Bakou, 21 mai, AZERTAC
Un panel intitulé « Espaces publics pour la petite enfance » a été organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).
L'événement a souligné l'importance de créer des espaces publics inclusifs dans un contexte d'urbanisation rapide et de proportion croissante d'enfants en ville.
Il a été souligné que d'ici 2030, 60 % de la population urbaine devrait avoir moins de 18 ans, et qu'il était donc primordial d'accroître la participation des enfants aux processus de développement urbain.
Les intervenants ont dit que si les espaces publics jouent un rôle clé dans le développement social et émotionnel des enfants dès leur plus jeune âge, la participation de ces derniers à ces processus est limitée, en particulier pour les enfants vivant dans des quartiers défavorisés et des zones informelles.
Ils ont également souligné l'importance des approches participatives pour créer des espaces publics plus sûrs et plus inclusifs pour les enfants.
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