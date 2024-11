Un participant nigérian de la COP29 : Je me sens très chanceux d'être ici

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Les pavillons aménagés à la COP29 sont admirables. Le pavillon azerbaïdjanais est également magnifique. Je me sens très chanceux d'être ici.

C’est ce qu’a dit Naphtali Akudung, participant nigérian de la COP29, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Je viens du Nigéria. Nous aidons les organisations et les entreprises à développer des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance. Comme vous le savez, l’Afrique émet moins de 3 pour cent des émissions mondiales. En tant que continent, nous émettons moins, ce qui nous permet de fonctionner de manière plus durable. Mais nous sommes confrontés à des pénuries d’énergie, à la gestion des déchets et à d’autres problèmes. Nous vous appelons à nous soutenir et à travailler ensemble pour résoudre ces problèmes », a ajouté Naphtali Akudung.