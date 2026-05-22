Un participant pakistanais du WUF13 : ‘Azerbaïdjan joue un rôle important dans la planification urbaine au niveau mondial

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« La 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13), qui s'est tenue à Bakou, a été très bien organisée. L'organisation était excellente et les bénévoles et autres participants ont été d'une grande aide », a déclaré Ihsan Haq, participante pakistanaise, dans son interview accordée à l’AZERTAC.

« Cet événement est très important pour sensibiliser les pays sur l'urbanisme et le développement durable. L'Azerbaïdjan a déjà accueilli un événement international majeur, la COP29, auquel j'ai également participé. Je suis convaincu que l'Azerbaïdjan joue actuellement un rôle important à l'échelle mondiale dans les domaines de l'urbanisme, du changement climatique, du patrimoine culturel et de la culture », a-t-il souligné.