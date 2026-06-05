Un politologue émirati : Bakou et Abou Dhabi élaborent un nouvel agenda de coopération bilatérale

Bakou, 5 juin, AZERTAC

« Les relations entre les Émirats arabes unis et l’Azerbaïdjan revêtent un caractère de plus en plus stratégique et institutionnel, couvrant un large éventail de domaines, allant de l’économie et de la sécurité aux technologies et à l’éducation », a déclaré le politologue des Émirats arabes unis, Salem Al Ketbi, dans le dernier épisode de l'émission « L'Azerbaïdjan et l’univers », diffusée sur le site web de l’AZERTAC.

Selon lui, la deuxième réunion de la Commission de coopération sur le partenariat stratégique entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis, organisée à Bakou en avril 2026, a constitué une confirmation importante de cette tendance.

L’expert a également ajouté : « Les parties développent des mécanismes durables pour une interaction à long terme et mettent en œuvre des projets spécifiques dans le cadre d’une feuille de route commune pour 2025-2029. »

Selon le politologue, l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis deviennent des partenaires importants non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi dans le contexte de processus plus larges au Moyen-Orient et dans le Caucase du Sud.