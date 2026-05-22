Un représentant brésilien : Les lieux publics et les espaces verts sont essentiels pour l’avenir des grandes villes
Bakou, 22 mai, AZERTAC
« Les lieux publics et les espaces verts sont essentiels à l'avenir des grandes villes, car ils favorisent les échanges entre les individus », a déclaré à l’AZERTAC Abdifatah Hared, coordinateur de programme de la coalition pour le logement au Brésil.
Selon lui, le contact avec la nature est fondamental pour le développement des enfants comme des adultes. Il est donc primordial de veiller à ce que les gens restent en contact avec la nature et puissent vivre ensemble en communauté.
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