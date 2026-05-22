Un représentant d'ONU-Habitat : Le rôle de l'Azerbaïdjan dans l'urbanisation augmente

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan joue déjà un rôle important en accueillant la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies et en attirant l'attention sur la crise mondiale du logement et d'autres défis urbains majeurs », a déclaré Matthew Benn, représentant d’ONU-Habitat, dans une interview accordée à l’AZERTAC.

« Lors de notre séjour à Bakou, nous avons pu observer les espaces publics, les zones vertes, les systèmes de transport, les infrastructures piétonnes et les travaux d’aménagement urbain réalisés dans la ville. L’Azerbaïdjan peut maintenir son rôle de chef de file en matière de développement urbain durable en fédérant divers pays et partenaires », a-t-il souligné.