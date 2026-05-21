Un représentant de l'UNICEF : Un foyer sûr est le refuge dont chaque enfant a besoin

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Pour un enfant, la maison n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est son univers tout entier. Or, lorsque la maison est indisponible ou dangereuse, sa santé, son développement et son bien-être psychologique en sont affectés », a déclaré Abheet Solomon, représentant de l'UNICEF, dans son intervention lors d’un événement intitulé « Améliorer les résultats sanitaires grâce à des politiques de logement durables : un dialogue multisectoriel sur le logement et la santé », organisé dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

« Aucun enfant ne devrait avoir à lutter contre un air toxique, une eau insalubre ou une chaleur extrême, précisément là où il est censé être protégé : chez lui. Ce sont des fardeaux trop lourds pour de si jeunes épaules. Un foyer sûr n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale, le refuge dont chaque enfant a besoin pour survivre, s'épanouir et, en effet, grandir. Les enfants ne sont pas des adultes. Leur corps est en développement, ils respirent davantage et perçoivent le monde plus intensément que nous. De la conception à l'adolescence, ils sont extrêmement vulnérables. S'ils sont exposés à des conditions de vie insalubres et à des risques environnementaux, les conséquences peuvent les marquer à vie. On ne peut pas protéger les enfants avec des politiques conçues pour les adultes. C'est pourquoi nous devons construire le monde à travers leurs yeux, car leur avenir en dépend », a déclaré Abheet Solomon.