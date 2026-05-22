Un représentant ghanéen : Dès mon arrivée en Azerbaïdjan, j'ai été impressionné par l'accessibilité et l'inclusion

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« Le WUF13 a été un succès. L'organisation était irréprochable. L'événement était accessible non seulement aux personnes âgées, mais aussi aux enfants et aux personnes en situation de handicap. Les Azerbaïdjanais sont très accueillants », a déclaré Lordina Anyongo, du Ghana, lors de sa participation à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

« Dès mon arrivée en Azerbaïdjan, j'ai été impressionné par l'accessibilité et l'inclusion. Ici, chacun est pris en compte, y compris les personnes malvoyantes et les personnes en situation de handicap physique. Je pense que l'Azerbaïdjan peut jouer un rôle important dans le développement de villes durables », a-t-elle souligné.