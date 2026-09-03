Un représentant libyen : L'Azerbaïdjan a une expérience en matière de déminage humanitaire

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

« Il est essentiel de débarrasser les zones des mines et autres engins explosifs avant le début des travaux de construction. Le déminage est crucial non seulement pour la mise en œuvre de projets de construction, mais aussi pour le retour en toute sécurité des populations chez elles, la reprise des activités économiques et le rétablissement d'une vie socio-économique normale », a dit Fathi Ben Fares, conseiller du ministre libyen du Logement et de la Construction, dans sa déclaration aux journalistes.

« Nous sommes venus ici pour apprendre l’expérience de l’Azerbaïdjan. La Libye possède également une longue expérience en matière de lutte contre la menace des mines. Des mines datant de la Seconde Guerre mondiale sont encore présentes dans certaines zones du pays, notamment le long de la frontière entre la Libye et l’Égypte. Le minage de territoires durant la guerre contre Daech à Tripoli a également engendré de graves problèmes », a-t-il ajouté.

Selon lui, environ 90 % de ces zones ont été déminées à ce jour. Toutefois, la menace des mines subsiste. Depuis 2020, près de 90 personnes ont été blessées ou touchées par des explosions de mines.

Fathi Ben Fares a souligné l'importance de renforcer la coopération internationale et le soutien financier. Il a affirmé que la Libye coopérait avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux.

« Je ne pense pas que le soutien actuellement apporté soit suffisant. Nous avons besoin de davantage de soutien et d'expertise. La détection et la neutralisation de certains engins explosifs sont extrêmement difficiles. Par conséquent, tirer parti de l'expérience internationale et renforcer la coopération sont pour nous des éléments cruciaux », a-t-il précisé.