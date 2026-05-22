Un représentant malaisien : Les espaces publics améliorent la qualité de vie et renforcent la cohésion sociale

Bakou, 22 mai, AZERTAC

« L'importance des espaces publics réside dans l'amélioration de la qualité de vie. Ces espaces offrent de meilleures conditions de vie aux habitants, leur permettant de se détendre, de se promener et d'apprécier davantage la nature », a déclaré à l’AZERTAC Mohd Syafiq Subri, représentant malaisien participant à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).

Il a ajouté que les espaces publics renforcent la cohésion sociale entre les habitants du quartier et contribuent au développement de la communauté.