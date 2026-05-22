Un représentant soudanais: La plateforme WUF permet l'échange mutuel d'idées

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Je crois que le Forum urbain mondial est essentiel pour tous les pays du monde. Il permet aux pays de se soutenir et aux populations d'en bénéficier. Cette plateforme favorise l'échange d'idées et les pays apprennent des expériences des uns et des autres. Une telle coopération contribue au développement du monde.

C'est ce qu'a déclaré Amin Osman Elamin Abdelgadir, participant soudanais à la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13), lors d'un entretien avec l’AZERTAC.

« Ces événements sont particulièrement importants pour le Soudan. La guerre qui ravage le pays depuis 2023 a gravement endommagé ses infrastructures. Le soutien des autres pays est donc crucial. Lors de nos échanges avec des représentants de différents pays dans le cadre du WUF13, nous avons constaté leur volonté d'aider le Soudan à reconstruire ses infrastructures, ses systèmes de télécommunications et d'autres secteurs. À cet égard, le WUF et ses sessions nous sont très utiles », a souligné le participant soudanais.