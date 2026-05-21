Un représentant spécial du président de la République : Le logement et l'inclusion sociale sont des priorités essentielles dans la reconstruction du Garabagh

Bakou, 21 mai, AZERTAC

« Pendant près de 30 ans d'occupation du Garabagh, toutes les infrastructures ont été détruites, le patrimoine historique et culturel vandalisé et pillé. Des dizaines de milliers de personnes ont été contraintes de vivre comme personnes déplacées à l'intérieur du pays. Cependant, grâce à la détermination du président Ilham Aliyev, cette situation a changé et aujourd'hui, la vie reprend son cours dans le Garabagh », a déclaré Messim Mammadov, représentant spécial du président de la République dans le district de Latchine, lors de l'événement intitulé « Du développement urbain à la reconstruction post-conflit » dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).

Selon lui, durant l'occupation, les infrastructures de la région ont été entièrement détruites, le patrimoine historique et culturel a été anéanti et des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays.

« Toutefois, d'importants travaux de reconstruction sont actuellement en cours dans le Garabagh, avec la création de nouveaux villages, de routes, d'infrastructures sociales et autres projets d'infrastructures. L'objectif principal de ce processus n'est pas seulement la restauration matérielle, mais aussi la création de conditions de vie durables et le retour de la population sur ses terres natales. Le logement, l'inclusion sociale et des mécanismes de gouvernance modernes figurent parmi les principales priorités de la reconstruction du Garabagh », a ajouté Messim Mammadov.