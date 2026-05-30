Un responsable du Pentagone : Nous considérons l’Azerbaïdjan comme un partenaire géostratégique

Washington, 30 mai, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan est situé dans une région du monde particulièrement complexe. Il est intéressant de constater que le pays entretient des relations solides à la fois avec la Türkiye et Israël. Pour toutes ces raisons, nous considérons l’Azerbaïdjan comme un partenaire géostratégique », a déclaré Andrew Loomis, sous-secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis, lors de la réception consacrée au Jour de l’Indépendance et à la Journée des Forces armées de l’Azerbaïdjan.

Selon lui, c’est dans cette perspective que les États-Unis et l’Azerbaïdjan ont signé une Charte de partenariat stratégique. Le responsable du Pentagone a souligné que la coopération dans le domaine de la défense ne date pas d’hier et revêt une importance historique.

« Depuis plus de vingt ans, l’Azerbaïdjan combat aux côtés des États-Unis. Il a été l’un des derniers pays à quitter l’Afghanistan. Nous nous félicitons de sa participation aux programmes de formation militaire professionnelle ainsi qu’aux exercices militaires régionaux. Les relations établies entre nos militaires contribuent au renforcement continu de cette coopération. Nous bâtissons une base durable pour la stabilité et nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration et cette amitié. Je suis tout à fait convaincu que notre partenariat exceptionnel continuera de se renforcer dans les années à venir », a-t-il ajouté.