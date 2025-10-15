Un séminaire pour les directeurs et journalistes des agences de presse de la CEI s'ouvre à Moscou

Moscou, 15 octobre, AZERTAC

Organisé par l'agence de presse TASS, un séminaire pour les directeurs et journalistes des agences de presse et autres médias de la CEI, s'est ouvert à Moscou.

Des représentants des agences de presse et de médias nationales provenant d'Azerbaïdjan, du Bélarus, du Kazakhstan, du Kirghizistan, d'Ouzbékistan et d'autres pays participent au séminaire. Les collaborateurs de l'Agence de presse nationale d'Azerbaïdjan (AZERTAC) y sont présents, eux aussi.

Le programme du séminaire comprend une introduction au travail de l’agence TASS, des formations théoriques et pratiques, ainsi que des master classes animées par des journalistes expérimentés de l'agence et des experts russes de renom.

Le séminaire se déroulera jusqu'au 17 octobre.