Un spectacle de danse inclusif intitulé « Combien est suffisant ? » présenté dans le cadre du festival Art Weekend

Bakou, 3 novembre, AZERTAC

Un spectacle de danse inclusif intitulé « Combien est suffisant ? » a été présenté au Théâtre dramatique russe d'État d'Azerbaïdjan dans le cadre du festival « Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW ».

Leyla Aliyeva, initiatrice du projet « Art Weekend », vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a participé à ce spectacle.

Le concept repose sur des histoires personnelles liées à des objets que les participants ont soigneusement conservés au fil des ans.

Cette production examine le lien entre les humains, la consommation et l’eau, l’une des ressources les plus vitales de la planète.