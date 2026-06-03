Un système d’information du Réseau du commerce numérique est en cours de création en Azerbaïdjan
Bakou, 3 juin, AZERTAC
« Un système d’information du Réseau du commerce numérique est en cours de création en Azerbaïdjan », a déclaré Aïten Tourabova, cheffe du secteur des opérations internationales de transport au sein du département de la politique des transports du ministère du Numérique et des Transports, lors du 2e Forum international de la mer Caspienne sur le transport, le transit et la logistique.
« Le système comprendra quatre modules, dont deux sont déjà opérationnels, tandis que les deux autres sont en cours de développement. Conçu selon le principe du « guichet unique », il permettra de réduire la bureaucratie lors des procédures de transport, d’éliminer les doublons et de faciliter la circulation commerciale des marchandises. Une fois achevé, il pourra être intégré aux plateformes existantes le long du corridor, ce qui nous permettra d’accroître l’efficacité des corridors de transport traversant notre territoire », a déclaré Aïten Tourabova.
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