Un tournoi de mini-football organisé entre des équipes d'orphelinats à l'initiative de Leyla Aliyeva

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Le 30 octobre, un nouveau tournoi de mini-football « Coupe de l’amitié » a opposé des équipes de garçons et de filles âgés de 10 à 11 ans et de 12 à 13 ans issus d’orphelinats. Ce tournoi vise à favoriser le développement physique et psychologique des enfants tout en encourageant l’esprit d’équipe, la confiance en soi et les compétences sociales.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et directrice de l’Association IDEA, Arzou Aliyeva, directrice du Centre des médias de Bakou, et Alena Aliyeva ont également suivi le tournoi.

L'un des moments les plus mémorables du tournoi a été lorsque Leyla Aliyeva, Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva ont soutenu toutes les équipes, ont eu des conversations sincères avec les enfants et ont pris des photos avec eux. Elles ont souhaité du succès à tous les participants et ont souligné l'importance d'organiser de tels événements à plus grande échelle et de manière régulière à l'avenir.