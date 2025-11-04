Un train chargé de blé est parti pour l'Arménie à travers l'Azerbaïdjan

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

Conformément à la déclaration du président Ilham Aliyev concernant la levée de toutes les restrictions relatives au transit de marchandises vers l'Arménie existant depuis l'occupation, un train chargé de blé est parti pour l'Arménie après avoir transité par le territoire azerbaïdjanais.

Le 4 novembre, à 00h15, 15 wagons chargés de blé, d'un poids total de 1 048 tonnes et 800 kilogrammes, ont été dédouanés et expédiés de la Fédération de Russie vers l'Arménie, après avoir transité par l'Azerbaïdjan et la Géorgie.

Il convient de noter que le président Ilham Aliyev a annoncé, lors de sa visite d'État au Kazakhstan le 21 octobre dernier, que l'Azerbaïdjan avait levé toutes les restrictions relatives au transit de marchandises vers l'Arménie existant depuis l'occupation.