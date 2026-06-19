Un voyage de familiarisation en Azerbaïdjan organisé pour les représentants du secteur touristique turque

Bakou, 19 juin, AZERTAC

L’Office du tourisme d’Azerbaïdjan a organisé un voyage de familiarisation pour les représentants de 12 grandes entreprises touristiques turques.

L’objectif du voyage de familiarisation est d’informer les participants du potentiel touristique de l’Azerbaïdjan, de ses principaux produits touristiques et des possibilités d’hospitalité.

Au cours de ce voyage, les participants ont visité des sites historiques et culturels de Bakou, inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que les régions de Chamakhy, Ismayilli, Guébélé et Chéki, et ont découvert le patrimoine culturel du pays, ses ressources touristiques naturelles, ses infrastructures touristiques et ses possibilités de loisirs.