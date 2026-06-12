Un voyage d’information en Azerbaïdjan organisée à l’intention des représentants de l’industrie touristique pakistanaise

Bakou, 12 juin, AZERTAC

Le Bureau du tourisme d’Azerbaïdjan a organisé un voyage d’information à l’intention des représentants de dix grandes agences de voyages pakistanaises.

Selon l’Agence nationale du tourisme, cette initiative visait à faire découvrir aux participants le potentiel touristique de l’Azerbaïdjan, ses principaux produits touristiques ainsi que ses capacités d’accueil.

Au cours de leur séjour, les participants ont visité Bakou ainsi que les districts de Chabran, Gouba et Goussar, où ils ont pu découvrir le riche patrimoine culturel du pays, ses ressources touristiques naturelles et ses opportunités de loisirs.

Dans le cadre du programme, un événement de réseautage au format B2B a été organisé vendredi 12 juin. À cette occasion, des rencontres ont eu lieu entre les représentants des agences de voyages pakistanaises et près de 50 entreprises du secteur touristique azerbaïdjanais.