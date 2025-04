UNCTAD: 118 pays sont absents des grandes discussions sur la gouvernance de l'IA

Bakou, 14 avril, AZERTAC

L'intelligence artificielle (IA) transforme les économies, créant des opportunités mais présentant également des risques d'inégalités accrues. Le Rapport sur la technologie et l’innovation 2025 d’ONU commerce et développement (CNUCED) avertit que si l'IA peut être un puissant outil de progrès, elle n'est pas intrinsèquement inclusive. Les pays doivent agir maintenant - en investissant dans les infrastructures numériques, en renforçant les capacités et en consolidant la gouvernance de l'IA - pour exploiter le potentiel de l'IA en faveur du développement durable.

Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la CNUCED, a souligné l'importance de placer l'humain au cœur du développement de l'IA, appelant à une coopération internationale plus forte pour « déplacer l'attention de la technologie vers les personnes, permettant aux pays de cocréer un cadre mondial pour l’intelligence artificielle ».

Les avantages économiques de l'IA sont considérables, mais doivent être partagés

L'IA devrait atteindre une valeur marchande de 4 800 milliards de dollars d'ici 2033, devenant ainsi une force majeure de la transformation numérique. Cependant, l'accès aux infrastructures et à l'expertise en matière d'IA reste concentré dans quelques économies. Seules 100 entreprises, principalement aux États-Unis et en Chine, représentent 40 % des dépenses mondiales en R&D des entreprises. Les principaux géants de la technologie, tels qu'Apple, Nvidia et Microsoft, ont chacun une valeur marchande d'environ 3 000 milliards de dollars, ce qui équivaut au produit intérieur brut de l'ensemble du continent africain. La domination du marché, tant au niveau national qu'au niveau des entreprises, risque d'élargir les fossés technologiques, exposant de nombreux pays en développement au risque de passer à côté de ses avantages.

L'IA est en train de remodeler les emplois - l'investissement dans les compétences est crucial

L'IA pourrait avoir un impact sur 40 % des emplois dans le monde, offrant des gains de productivité mais suscitant également des inquiétudes quant à l'automatisation et aux pertes d'emplois. Les avantages de l'automatisation induite par l'IA favorisent souvent le capital au détriment du travail, ce qui pourrait accroître les inégalités et réduire l'avantage concurrentiel de la main-d'œuvre à bas coût dans les économies en développement. Cependant, l'IA ne se limite pas à remplacer des emplois : elle peut également créer de nouvelles industries et autonomiser les travailleurs. Il est essentiel d'investir dans la reconversion, le perfectionnement et l'adaptation de la main-d'œuvre pour que l'IA améliore les possibilités d'emploi au lieu de les éliminer.

L'IA est au cœur des politiques industrielles et d'innovation modernes

L'IA redéfinit les opportunités économiques, plaçant la technologie, l'innovation et les services à forte intensité de connaissances au cœur des stratégies nationales de développement. Pour mettre en place des politiques efficaces en matière d'IA, les pays doivent prendre en compte trois leviers clés : les infrastructures, les données et les compétences. Le positionnement stratégique dans ces domaines déterminera si les pays peuvent adopter l'IA efficacement, favoriser l'innovation locale et aligner le développement de l'IA sur leurs besoins socio-économiques. La CNUCED fournit son expertise pour aider les pays en développement à évaluer leurs forces et à concevoir des politiques qui permettent de construire des systèmes d'innovation résilients.

La gouvernance mondiale de l'IA doit être inclusive

L'IA façonne l'avenir économique du monde, mais 118 pays - principalement dans les pays du Sud - sont absents des grandes discussions sur la gouvernance de l'IA. Alors que la réglementation de l'IA et les cadres éthiques prennent forme, les pays en développement doivent avoir leur mot à dire pour s'assurer que l'IA sert le progrès mondial, et pas seulement les intérêts de quelques-uns. Une coopération internationale plus étroite peut créer un cadre mondial de l'IA qui donne la priorité à l'équité, à la transparence et au partage des bénéfices.

Un plan d'action pour un développement inclusif de l'IA

Le rapport de la CNUCED fournit une feuille de route pour garantir que l'IA favorise une croissance inclusive plutôt que d'accentuer les divisions. Les principales recommandations politiques à l'intention de la communauté internationale sont les suivantes :

Engagement de l'industrie: à l'instar du cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG), un mécanisme équivalent de divulgation publique de l'IA peut améliorer la responsabilité, en traduisant les engagements mondiaux en résultats concrets.

Infrastructure partagée: une installation mondiale partagée peut fournir un accès équitable à l'infrastructure de l'IA.

Innovation ouverte: des modèles tels que les données ouvertes et l'open source peuvent démocratiser les connaissances et les ressources, afin de favoriser une innovation inclusive en matière d'IA. La coordination des ressources open source de l’IA, précieuses mais fragmentées, peut améliorer l'accessibilité et promouvoir une collaboration mondiale.

Renforcement des capacités: les initiatives visant à partager les connaissances et les ressources en matière d'IA, en particulier la coopération Sud-Sud, peuvent renforcer la capacité des pays en développement à tirer parti des avantages de l'IA et à relever les défis communs.

L'IA et le progrès mondial : c'est le moment d'agir

L'IA peut être un catalyseur de progrès, d'innovation et de prospérité partagée, mais seulement si les pays en façonnent activement la trajectoire. Cela implique de déplacer l'attention de la technologie vers les personnes, en plaçant ces dernières au centre du développement de l'IA. Des investissements stratégiques, une gouvernance inclusive et une coopération internationale sont essentiels pour garantir que l'IA profite à tous, plutôt que de renforcer les divisions existantes. (UNCTAD)