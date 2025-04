Une action de plantation d'arbres s’est tenue avec la participation de Leyla Aliyeva

Bakou, 14 avril, AZERTAC

Une campagne de plantation d'arbres a eu lieu ce dimanche dans l’arrondissement Nerimanov de la capitale Bakou avec la participation de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA.

Dans le parc nouvellement ouvert, les arbres ont été enregistrés et des étiquettes numérotées ont été apposées sur eux. Dans le même temps, 50 oliviers ont été plantés dans le parc.

L'objectif principal du projet, mis en œuvre en collaboration avec l’Association IDEA, le ministère de l'Écologie et des Ressources naturelles, ainsi que les autorités exécutives locales et les municipalités, est d'assurer la durabilité de la protection des espaces verts, de former une plateforme d'inventaire et de registre raffinée et de renforcer le contrôle public.