Une aide financière d’un montant de 2 500 manats sera accordée aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ORDONNANCE

Bakou, 21 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a signé une ordonnance portant sur l’octroi d’une aide financière aux personnes ayant participé à la Seconde Guerre mondiale (1941-1945), aux veuves des combattants morts ou décédés plus tard, ainsi qu’aux personnes décorées d’ordres et de médailles pour leur travail dévoué à l’arrière du front.

Conformément à l’ordonnance, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Victoire dans la Seconde Guerre mondiale, une aide financière de 2 500 manats sera accordé aux personnes ayant participé à cette guerre. 1 250 manats seront accordés aux veuves des combattants morts ou décédés plus tard, aux personnes décorées d’ordres et de médailles pour leur travail dévoué à l’arrière du front durant cette période, aux employés des unités spéciales ayant accompli des missions dans l’intérêt de l’armée et de la marine dans les zones situées immédiatement en arrière des fronts ou dans les zones d’opérations des flottes combattantes, ainsi qu’aux personnes décorées pour la défense de Léningrad lors du siège de la ville.

Une somme de 3,2 millions de manats provenant du fonds de réserve du président de la République d’Azerbaïdjan, prévu dans le budget de l’État pour l’année 2025, sera allouée à cette fin.

Des instructions appropriées découlant de cette ordonnance ont été données au Cabinet des ministres, ainsi qu’aux ministères des Finances et du Travail et de la Protection sociale.