Une autre campagne de plantation d’arbres organisée dans le cadre de l’Année de la Constitution et de la Souveraineté

Bakou, 2 mai, AZERTAC

Le Comité d’Etat chargé des réfugiés et des personnes déplacées internes a organisé une campagne de plantation d’arbres sous le slogan « Pour un avenir vert – plante un arbre ! » dans le cadre de l’Année de la Constitution et de la Souveraineté.

Réalisée dans des localités destinées à accueillir 1 000 familles construites pour reloger des anciens déplacés internes dans le bourg de Kurdekhany et dans la région d'Abcheron, la campagne vise à contribuer à l'amélioration de l'environnement écologique, à l'augmentation des espaces verts et à la protection de l'environnement dans les territoires souverains du pays. Dans le cadre de cette campagne, des oliviers ont été plantés dans les zones de loisirs et au bord des routes des localités.