Une autre exposition intitulée « Les Ancêtres » organisée dans le cadre de l’« Art Weekend »

Bakou, 31 octobre, AZERTAC

Une exposition intitulée « Les Ancêtres » a été inaugurée le 30 octobre dans la galerie « Q » à Itchericheher. Elle s’inscrit dans le cadre de l’ « Art Weekend », organisé par la Fondation Heydar Aliyev et l’Association IDEA, en partenariat avec le ministère de la Culture de la République d’Azerbaïdjan.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et directrice de l’Association IDEA, Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva, ont visité l'exposition.

L’exposition « Les Ancêtres » invite les visiteurs à réfléchir à notre place dans cette chaîne continue et à nous rappeler qu’un jour, nous deviendrons à notre tour un maillon de chaîne dans la formation des générations futures.

Elle met également en lumière le fait que l’espace — la terre — n’est pas seulement le berceau de la vie, mais aussi un support de mémoire, qui préserve en silence les traces de nos ancêtres.