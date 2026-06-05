Une cérémonie commémorative consacrée au journaliste martyr Maharram Ibrahimov organisée à l’AZERTAC

Bakou, 5 juin, AZERTAC

Une cérémonie commémorative en mémoire du journaliste martyr Maharram Ibrahimov a été organisée au sein de l’Agence de presse nationale d’Azerbaïdjan (AZERTAC).

Au début de la cérémonie, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes. Par la suite, une exposition d’objets commémoratifs ainsi qu’un livre consacré à sa mémoire ont été présentés. Des vidéos musicales et divers contenus dédiés à sa personne ont également été projetés.

Le président du Conseil d’administration de l’AZERTAC, Vugar Aliyev, a rendu hommage à Maharram Ibrahimov en le décrivant comme un journaliste engagé et responsable, ayant accompli ses missions professionnelles dans des zones particulièrement dangereuses. Il a rappelé qu’Ibrahimov avait couvert la situation dans les territoires libérés au cours de son travail.

Le vice-président du Conseil d’administration, Daghbeyi Ismaïlov, a souligné le professionnalisme et le courage du journaliste, mettant en avant que son parcours constitue un exemple durable pour le journalisme en zones de crise.

Le député Rizvan Nabiyev, présent à la cérémonie, a salué le rôle des journalistes dans les zones de conflit, soulignant l’importance de leur contribution à la documentation des événements.

L’auteur du livre, Asguer Ibrahimov, frère du défunt, a exprimé, au nom de sa famille, sa gratitude pour cet hommage et a rappelé le parcours professionnel de son frère.

La sœur du journaliste, Sevda Asguerova, a déclaré être fière de son frère et a salué son dévouement professionnel, soulignant que les martyrs ne meurent que lorsqu’ils sont oubliés.

Maharram Ibrahimov a trouvé la mort le 4 juin 2021 dans le district de Kelbedjer à la suite de l’explosion d’une mine terrestre. L’incident a également coûté la vie au caméraman Siradj Abychov ainsi qu’à un employé de l’administration locale.