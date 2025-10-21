Une cheffe azerbaïdjanaise remporte la 2e place au Trophée mondial du meilleur plat français

Paris, 20 octobre, AZERTAC

Une cheffe azerbaïdjanaise a remporté la 2e place au Trophée mondial du meilleur plat français tenu à Nantes, en France, dans le cadre du salon Serbotel, au Parc des Expositions de la Beaujoire. Les participants ont préparé le bœuf bourguignon, un plat classique de la cuisine française du XVIIe siècle, décliné en deux versions : traditionnelle et moderne.

Bahar Aghamalova, diplômée de l'Institut Paul Bocuse, a représenté l’Azerbaïdjan à la compétition. Elle a synthétisé les riches traditions culinaires de l'Azerbaïdjan avec le bœuf bourguignon.

Chaque candidat devait présenter deux versions de ce plat légendaire : une version classique et traditionnelle, ainsi qu'une version gastronomique et créative refaite selon son inspiration et son pays d'origine. Bahar Aghamalova a remporté la 2e place, le Brésil la 1re et la France la 3e.