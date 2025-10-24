Une conférence consacrée à l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie obtenu à Washington

Washington, 24 octobre, AZERTAC

Une conférence intitulée « Les États-Unis dans le Caucase du Sud : définir de nouvelles opportunités stratégiques », organisée par le Hudson Institute, s’est tenue jeudi à Washington.

La conférence a été consacrée à l’examen de l’accord de paix obtenu entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie sous l’égide des États-Unis dans la capitale américaine, ainsi qu’aux processus régionaux qui l’accompagnent.

Dans son allocution d’ouverture, Mike Doran, directeur du Centre pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient au sein du Hudson Institute, a déclaré que la rencontre du 8 août à la Maison-Blanche, ayant réuni les dirigeants de l’Azerbaïdjan, des États-Unis et de l’Arménie, avait non seulement permis d’instaurer une paix durable dans la région, mais également créé de nouvelles opportunités pour les États-Unis. Il a souligné que cet accord offrait des perspectives capables de refaçonner les liens entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie centrale.

Lors d’un panel portant sur le thème « Les implications régionales de la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan », les experts ont discuté de l’impact de l’accord sur l’ensemble de la région, des bénéfices attendus pour les pays d’Asie centrale, du rôle croissant du monde turcique et des perspectives de développement de projets régionaux tels que la Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

Le sénateur Steve Daines, membre de la commission des affaires étrangères du Sénat américain, a, pour sa part, rappelé que l’accord de paix avait été signé à un moment où la réalisation d’une stabilité durable dans le Caucase du Sud constituait une priorité pour l’administration Trump, soulignant le large potentiel économique ouvert par l’accord obtenu le 8 août.

Un deuxième panel, intitulé « L’avenir des relations entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan », a été consacrée à la stratégie de Washington vis-à-vis de Bakou, au rôle des relations bilatérales dans le renforcement de la sécurité et de la connectivité régionales, ainsi qu’au développement de l’initiative du Couloir médian.