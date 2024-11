Une conférence consacrée aux plans nationaux d’adaptation tenue dans le cadre de la COP29

Bakou, 19 novembre, AZERTAC

Une conférence portant sur le thème « L’accélération de l’action d’adaptation à la COP29 : Accélérer la formulation et la mise en œuvre des plans nationaux d’adaptation » s’est tenue mardi dans le cadre de la COP29.

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et le négociateur en chef de la COP29, Yaltchin Rafiyev, a prononcé un discours lors de la conférence, modérée par Orville Gray, chef du secrétariat du réseau mondial des plans nationaux d'adaptation.

« Le changement climatique est déjà survenu et ses effets se font sentir à travers l’élévation du niveau de la mer, les phénomènes météorologiques extrêmes, les sécheresses et les inondations. Les pays du monde doivent agir et accélérer de toute urgence les efforts d’adaptation au niveau mondial.

L’Azerbaïdjan a présenté son plan national d’adaptation au début de ce mois. Nous appelons les pays à présenter leurs plans nationaux d’adaptation d’ici 2025. Cela nous permettra de progresser dans leur mise en œuvre d’ici 2030 », a dit Yaltchin Rafiyev.

Daniele Violetti, chef de cabinet Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et Sue Biniaz, envoyée spéciale adjointe du président des États-Unis pour le climat, ont pris la parole lors de la conférence.

Francesco Corvaro, envoyé spécial de l’Italie pour le changement climatique du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, et Emmanuel Urey King Yarkpawolo, directeur exécutif la direction de l’Agence pour la protection de l'environnement du Libéria, ont abordé les travaux effectués par leurs pays pour la présentation des plans nationaux d’adaptation.