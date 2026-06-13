Une conférence de presse tenue à Bakou avec la participation du Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord

Bakou, 13 juin, AZERTAC

Une conférence de presse s'est tenue dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, Ünal Üstel, en Azerbaïdjan.

Djavanchir Feyziyev, président du groupe de travail sur les relations interparlementaires entre l'Azerbaïdjan et la République turque de Chypre du Nord auprès du Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan, Ünal Üstel, Premier ministre de la République turque de Chypre du Nord, et Fikri Ataoğlu, vice-Premier ministre et ministre du Tourisme, de la Culture, de la Jeunesse et de l'Environnement de la République turque de Chypre du Nord sont intervenus lors de la conférence de presse.

Ils ont souligné le développement fructueux de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Il a été affirmé que la tenue d'événements culturels contribuerait de manière significative à renforcer davantage les liens humanitaires, à étendre la coopération mutuelle et à développer les relations entre les deux peuples.