Une conférence internationale consacrée à la Journée mondiale de l'Afrique se tient à Bakou

Bakou, 25 mai, AZERTAC

Organisée par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, une conférence internationale se tient aujourd’hui à Bakou.

La conférence réunit les ambassadeurs des pays africains accrédités en Azerbaïdjan, les députés du Milli Medjlis, les directeurs des organismes publics concernés, les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur, des experts, ainsi que des étudiants africains à Bakou.

Dans le cadre de la conférence, des panels seront organisés sur les thèmes suivants : « Relations Azerbaïdjan-Afrique : dynamiques actuelles et potentiel stratégique » et « Agenda 2063 et rôle croissant de l’Afrique dans le système des relations internationales ».

Il convient de noter que la Journée mondiale de l'Afrique est célébrée au niveau international chaque année le 25 mai pour commémorer la création de l'Union africaine.