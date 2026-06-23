Une conférence internationale sur le nettoyage ethnique des Azerbaïdjanais en Arménie se tiendra aux États-Unis

Bakou, 23 juin, AZERTAC

Organisée par le Groupe d’initiative de Bakou, une conférence internationale portant sur le thème « Le droit au retour et à l’autodétermination : deux poids, deux mesures et approches sélectives » se tiendra le 24 juin à Washington, aux États-Unis.

Il s’agit du premier événement de ce type organisé au Congrès américain sur le nettoyage ethnique des Azerbaïdjanais par l’Arménie.

Des experts en protection des droits des réfugiés et des minorités nationales, des défenseurs des droits humains, des spécialistes du droit international, des représentants d’organisations de la diaspora victimes de violences, de discriminations et de persécutions en raison de leur appartenance ethnique, des représentants d’institutions de la société civile et des représentants des communautés affectées participeront à la conférence.

Les participants débattront de la question du maintien de la reconnaissance des droits fondamentaux – notamment le droit de retourner sur leurs terres ancestrales de manière sûre, volontaire et digne – en s’appuyant sur l’exemple de centaines de milliers d’Azerbaïdjanais expulsés de force de leurs terres ancestrales en Arménie suite à la politique de nettoyage ethnique. Ils examineront l'évaluation juridique des faits de destruction systématique, d'outrage et d'appropriation du patrimoine culturel, religieux et historique du peuple azerbaïdjanais, notamment les toponymes, mosquées, cimetières, sanctuaires et autres monuments situés en Arménie, au regard du droit international. L’accent sera mis sur la possibilité de saisir les mécanismes internationaux de responsabilité et de suivi de ces violations, dans le cadre des Nations Unies et de ses structures compétentes, en menant des enquêtes et en les documentant sur place, notamment par le biais de missions d'établissement des faits, ainsi que le développement de mécanismes d'enquête et de responsabilisation au niveau des rapporteurs spéciaux et autres titulaires de mandats internationaux.