Une conférence intitulée « Heydar Aliyev et l'Azerbaïdjan souverain » se déroule à Khankendi

Khankendi, 14 avril, AZERTAC

Une série d'événements sont organisés dans le cadre de la déclaration de l’année 2025 « Année de la Constitution et de la Souveraineté » en Azerbaïdjan par le décret du président Ilham Aliyev.

Une conférence intitulée « Heydar Aliyev et l'Azerbaïdjan souverain » se déroule le 14 avril à l'Université du Karabagh située dans la ville de Khankendi, organisée conjointement par le Bureau du Procureur général et le Ministère des Sciences et de l'Éducation, en partenariat avec l'Université du Karabagh.

Le correspondant régional de l’AZERTAC informe que le Procureur général Kamran Aliyev, le ministre des Sciences et de l'Éducation Emin Emroullaïev, des personnalités officielles, des avocats, des représentants des médias, ainsi que de jeunes chercheurs participent à la conférence.