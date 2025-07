Une conférence intitulée « L'espace d'information moderne et la liberté de croyance religieuse » organisée à Chamakhy

Chamakhy, 15 juillet, AZERTAC

Organisée conjointement par le Comité d'État en charge des organisations religieuses et l’Agence de développement des médias, une conférence portant sur le thème « L'espace de l'information moderne et la liberté de croyance religieuse » a débuté le 15 juillet à Chamakhy.

Organisée dans le cadre de l'Année de la Constitution et de la Souveraineté et consacrée au 150e anniversaire de la presse nationale azerbaïdjanaise, la conférence réunit la direction du Comité d'État en charge des organisations religieuses, de l'Agence de développement des médias et de l’Autorité exécutive de la région de Chamakhy, des députés du Milli Medjlis, des représentants de la presse, des théologiens, ainsi que des personnalités religieuses et des chefs de communautés religieuses.

Les participants à la conférence ont d'abord déposé des fleurs devant le monument du Leader national érigé dans le parc Heydar Aliyev à Chamakhy.

Les questions liées à l’assurance de la liberté de croyance religieuse dans l’environnement de l’information moderne et à la mise en œuvre de la législation existante dans ce domaine seront abordées lors de la conférence.