Une conférence scientifique tenue dans le cadre de la COP29 et de l'Année de solidarité en faveur d’un monde vert

Bakou, 22 novembre, AZERTAC

Dans le cadre du concours de subventions du Fonds pour la jeunesse de la République d'Azerbaïdjan, une conférence scientifique intitulée « Choucha : le monde vert dans la recherche scientifique des jeunes scientifiques » s’est tenue sous la direction de Sebouhi Abdoullaïev, président de l’Association ELM.

Le projet a démarré en septembre et s'est poursuivi pendant 3 mois.

Les thèses de plus de 70 scientifiques et chercheurs ont été publiés dans le cadre du projet. Ces publications regroupent de nombreux travaux scientifiques nécessitant des recherches importantes et s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Dans le cadre de la conférence, plus de 30 jeunes chercheurs ont visité les villes de Khankendi et Choucha, l'Université du Karabagh, la plaine de Djydyr, la source d'Issa et la mosquée Djouma d’Aghdam.

Des certificats ont été remis aux participants de la conférence à la fin du projet.