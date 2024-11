Une décision a été prise lors de la COP29 pour assurer la pleine opérationnalisation du Fonds pour les pertes et dommages

Bakou, 24 novembre, AZERTAC

Une décision historique a été prise à Bakou. En effet, lors de la COP29, une décision a été adoptée pour assurer la pleine opérationnalisation du Fonds pour les pertes et dommages, tant attendu par les pays en développement, y compris les petits États insulaires, les pays les moins avancés et les États africains. Cela s'inscrit dans la priorité fixée par le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, de résoudre les défis posés par les impacts du changement climatique sur les petits États insulaires sous la présidence de la COP29.

La création du Fonds pour les pertes et dommages (Loss and Damage Fund) a été décidée lors de la COP27 tenue en Égypte. Le fonds a pour objectif de fournir de l’aide financière aux pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique.

Lors de la COP28 tenue aux Émirats arabes unis, une décision a été prise pour le lancement des opérations du Fonds.

La présidence de la COP29 a pris d'importantes mesures pour assurer le fonctionnement du Fonds pour les pertes et dommages, en collaborant étroitement avec son Conseil d'administration et la Banque mondiale. En septembre dernier, lors de la troisième réunion du Conseil d'administration du Fonds tenue à Bakou, des mesures cruciales ont été prises pour lancer les opérations du Fonds, et Ibrahima Cheikh Diong a été nommé directeur exécutif du Fonds.

Dans le cadre de la COP29, plusieurs accords importants ont été signés concernant le Fonds pour les pertes et dommages. Il s'agit de l'« Accord de fiduciaire » et de l'« Accord d'hébergement du secrétariat » signés entre le Conseil d'administration du Fonds et la Banque mondiale, ainsi que de l'« Accord de pays hôte » signé entre le Conseil d'administration du Fonds et le pays hôte, la République des Philippines.

À ce jour, le montant total du soutien financier promis pour le Fonds dépasse 731,15 millions de dollars américains.

Avec ces réalisations, le Fonds pour les pertes et dommages pourra commencer à financer des projets à partir de 2025. Cela constitue un autre succès de la présidence azerbaïdjanaise de la COP29.