Une délégation de la Banque centrale participera aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international
Bakou, 13 octobre, AZERTAC
Une délégation conduite par Taleh Kazimov, président de la Banque centrale azerbaïdjanaise, s'est rendue pour une visite de travail à Washington afin de participer aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).
Durant ces Assemblées, qui se tiendront du 13 au 18 octobre, la délégation de la Banque centrale participera à la réunion du Groupe de sélection, dont l'Azerbaïdjan fait partie, à des événements auxquels participeront les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays du Caucase, du Moyen-Orient et d'Asie centrale, ainsi qu'à des réunions avec les dirigeants de la BM et du FMI.
En marge de la visite aux Etats-Unis, la délégation tiendra des réunions bilatérales et des discussions avec les dirigeants de plusieurs banques centrales et institutions financières étrangères.
