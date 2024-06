Une délégation des ministres des Affaires sociaux en visite au Musée et Exposition de la Sîrah du Prophète au siège de l’ICESCO

Bakou, 27 juin, AZERTAC

Une délégation de ministres et de hauts responsables des ministères des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille de plusieurs Etats membres de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a visité, mercredi 26 juin 2024, l’Exposition et le Musée internationaux de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, abrités actuellement au siège de l’Organisation à Rabat, selon le site web de l’ICESCO.

Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, a reçu la délégation et lui a expliqué que l’Exposition et le Musée sont le fruit du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas et qu’il s’agit de la première édition des expositions de la Sîrah du Prophète tenue en dehors de l’Arabie Saoudite. Depuis son ouverture au public en novembre 2022, l’exposition a connu une demande sans précédent de la part de toutes les couches de la population marocaine et des visiteurs du Royaume du Maroc, a-t-il ajouté.

Dr Benarafa a fait visiter à la délégation, en visite à Rabat pour participer à la première conférence internationale sur l’économie de soins et la protection sociale, le Musée, qui adopte les derniers moyens technologiques d’affichage, ainsi que l’exposition traditionnelle dans la section sur le lien entre les marocains et le Prophète.

Les membres de la délégation ont vanté les mérites du grand édifice scientifique qu’abrite l’ICESCO, en soulignant les efforts déployés par l’Organisation pour faire connaître la vie du Prophète (PSL).

A l’issue de cette visite, le Directeur général adjoint de l’ICESCO s’est entretenu avec Mme Bahar Muradova, présidente du Comité d’État pour les affaires de la famille, de la femme et de l’enfant de la République d’Azerbaïdjan, des moyens de renforcer la coopération entre l’Organisation et l’Azerbaïdjan dans les domaines humanitaire et du renforcement des capacités des femmes et des jeunes, notamment à la lumière de la célébration de Choucha, capitale de la culture dans le monde islamique en 2024, et dans le cadre des relations étroites entre l’ICESCO et l’Azerbaïdjan.

Pour sa part, Mme Bahar Muradova a salué les efforts de l’ICESCO dans ses domaines de compétence, soulignant la volonté de l’Azerbaïdjan de développer la coopération avec elle.